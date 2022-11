Gosens non ingrana all’Inter, via a gennaio? In Germania sicuri: 3 squadre!

Gosens non riesce a trovare continuità e fiducia all’Inter. Nonostante la titolarità contro il Bayern Monaco, il suo futuro rimane in bilico. Dalla Germania si parla di possibile addio già a gennaio con tre squadre di Bundesliga interessate

IPOTESI DA NON SCARTARE − Robin Gosens via dall’Inter? Ipotesi da non scartare. Il laterale tedesco sta faticando nel trovare continuità con la maglia nerazzurra. Martedì sera ha giocato tutti e 90 i minuti contro il Bayern Monaco sfiorando anche un assist decisivo per Lautaro Martinez. Per Inzaghi però il titolare della fascia sinistra rimane Federico Dimarco. Dalla Germania si parla di addio a gennaio. Come riferisce Kicker, sono tre le squadre interessate: Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. In estate, fallì il suo trasferimento proprio a Leverkusen.