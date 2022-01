Gosens, niente Inter? L’Atalanta apre al Newcastle – SM

L’Inter aveva sondato il terreno per Robin Gosens, soprattutto in ottica giugno prossimo (vedi articolo). L’esterno dell’Atalanta piace alla dirigenza nerazzurra che lo vorrebbe prendere per sostituire Perisic a sinistra, in scadenza di contratto. Ecco le ultime sul tedesco.

APERTURA – L’Inter ha messo nella lista della spesa per il prossimo mercato estivo Gosens. L’esterno dell’Atalanta è uno dei migliori esterni in circolazioni e i nerazzurri lo vorrebbero per sostituire Perisic visto che il croato non sembra intenzionato a rinnovare. Secondo Sandro Sabatini a Sportmediaset però, la Dea ha aperto la porta al Newcastle per il tedesco. Nei giorni scorsi era uscita la notizia che la squadra inglese avesse messo gli occhi su Gosens ma dall’Atalanta erano arrivati no secchi a qualsiasi offerta. Ora qualcosa è cambiato e forse è successo anche per la volontà del giocatore. Queste sono ipotesi ma contro la potenza economica del Newcastle e il fascino della Premier League, soprattutto in questo mese di gennaio, l’Inter può poco.

Fonte: Sportmediaset