Gosens nel mirino dell’Inter: identikit Conte! Concorrenza Premier League

Gosens è nella lista dell’Inter, che lo segue come profilo ideale per la fascia sinistra di Conte. Come riporta il sito “TuttoMercatoWeb”, la strada per arrivare all’esterno dell’Atalanta non è però semplice

IDENTIKIT – Robin Gosens è blindato dall’Atalanta, con un rinnovo di contratto fino al 2024. Sulle tracce dell’esterno tedesco, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb”, si è messa però l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un profilo sulla fascia sinistra, viste anche le condizioni di Kwadwo Asamoah. Il tecnico interista vuole un profilo di sicura affidabilità che conosca anche la Serie A, ma la concorrenza è folta. Su Gosens c’è infatti anche il Chelsea, con cui l’Atalanta è in contatto per il riscatto di Mario Pasalic. Dalla Premier League, i Blues non sono gli unici interessati. Anche il Leicester avrebbe infatti effettuato un sondaggio.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com