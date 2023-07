Gosens via dal mercato? Arriva un indizio da Inter-Pergolettese

Tra i nomi sul mercato in uscita c’è anche quello di Robin Gosens, cercato con insistenza da Wolfsburg e Union Berlino. Ultimamente la pista si è però raffreddata e dalle formazioni di Inter-Pergolettese arriva un possibile indizio.

ADDIO O PERMANENZA? – Il futuro di Robin Gosens in nerazzurro resta in bilico. Tra una cessione in Bundesliga – con Union Berlino e Wolfsburg sulle sue tracce – e la permanenza a Milano. Negli ultimi giorni si sono raffreddate le piste che avrebbero voluto l’esterno sinistro volare in Germania e dalle formazioni di Inter-Pergolettese arriva anche un possibile indizio. Il tedesco sarà infatti in campo dal primo minuto, con Simone Inzaghi che vuole quindi provarlo anche prima di partire per la tournée in Giappone.