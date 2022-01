Gosens-Inter, si chiude in giornata! Cifre abbassate dall’Atalanta – SI

Per Gosens all’Inter è arrivato il giorno della chiusura dell’operazione. Nel mercoledì appena iniziato, annuncia Pedullà in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, si completerà l’affare con l’Atalanta.

ULTIME ORE E POI SI CHIUDE – Robin Gosens andrà all’Inter in questo mercoledì. Lo afferma Alfredo Pedullà: «L’operazione la chiudono domani (inteso come mercoledì, ndr) perché c’è una specie di patto alla Sérgio Oliveira. Spiego brevemente: l’estate scorsa Sérgio Oliveira doveva andare alla Fiorentina, il Porto l’ha trattenuto e gli hanno promesso che le cifre le avrebbero un po’ abbassate. È andata uguale: Gosens non voleva andare al Newcastle United, le cifre sono quelle: ventidue milioni, ne balla uno di bonus ma domani chiudono. Ha un accordo da due milioni e settecentomila euro più bonus, contratto di quattro anni. Gosens era valutato trentasei milioni più quattro di bonus qualche mese fa, adesso lo prendono a ventidue più due-tre di bonus».