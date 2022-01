Gosens all’Inter e pure subito: contatti con l’Atalanta! Attaccante a 0? – Sky

Gosens può arrivare all’Inter entro una settimana, e sarebbe un colpo molto interessante. Marchetti, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega come si può evolvere la situazione nell’ultima settimana della sessione invernale.

MOVIMENTI IN VISTA – Luca Marchetti, dopo essersi “tenuto” la notizia per diversi minuti di trasmissione, annuncia: «Robin Gosens è l’obiettivo di questi ultimi giorni dell’Inter. Spiego perché: è in parola con Stefano Sensi per lasciarlo andare alla Sampdoria. Questo comporta per l’Inter la necessità di fare un ingresso. Può farlo in due modi: prendendo un attaccante, coi nomi di Felipe Caicedo che però deve accettare le condizioni economiche e vorrebbe fare un’operazione a zero oppure di Eddie Salcedo che non sta giocando allo Spezia. La pista alternativa, che potrebbe essere accompagnata se arrivasse una punta a zero. Aleksandar Kolarov non è più in rosa, Federico Dimarco è stato spostato dietro e Ivan Perisic è in scadenza. Il nome sul quale l’Inter si vuole concentrare è Gosens, nonostante sia infortunato, anche per questi ultimi giorni per costruire la squadra dei prossimi anni. Non è un problema se non sia a disposizione per qualche settimana, con l’Atalanta si sta parlando di questo».