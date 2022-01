Gosens-Inter, fatta! Obbligo di riscatto scontato, ora visite mediche – Sky

Gosens all’Inter è fatta: domani le visite mediche. Marchetti, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, completa le notizie di serata in relazione al colpo in arrivo.

FATTA! – L’annuncio di Luca Marchetti: «Oggi l’Inter ha chiuso per Robin Gosens, domani le visite mediche. Sappiamo le cifre: prestito con obbligo di riscatto per un totale complessivo di venticinque milioni di euro. Sarà un prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto, legato al primo evento di gennaio 2023. Al ragazzo saranno fatti quattro anni e mezzo di contratto fino a due milioni e mezzo per Gosens a stagione. I bonus sono di tre ordini: uno legato alle presenze del giocatore, quindi considerato facile, un altro considerato medio legato alle presenze del giocatore in Champions League e uno difficile legato ai trofei vinti dall’Inter. Domani Gosens farà le visite mediche, peraltro è possibile che domani ci siano doppie visite: è in corso ora una riunione per sbloccare definitivamente la vicenda Felipe Caicedo».