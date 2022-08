Gosens, Inter e Bayer Leverkusen trattano: circola una nuova ipotesi! – Sky

Gosens è entrato nel mirino del Bayer Leverkusen che si trova a Milano per trattare con l’Inter (vedi articolo). Negli ultimissimi minuti è circolata una nuova ipotesi che prevede uno scambio tra i due club. Di seguito quanto rivelato da Sky Sport

IPOTESI – Robin Gosens piace al Bayer Leverkusen che ha presentato la sua offerta all’Inter. Negli ultimissimi istanti è circolata una nuova ipotesi, ovvero quella di uno scambio tra l’esterno tedesco e l’olandese Mitchel Bakker. È chiaro che in questo momento ci saranno tante trattative che verranno impostate e che poi potrebbero anche naufragare, l’Inter ha il dovere di fare queste telefonate cautelative perché non può non avere un’alternativa a Gosens in rosa.