Gosens-Inter, definito il contratto! E arriva anche Caicedo (per Sensi) – Sky

Gosens all’Inter ma non solo: arriva pure Caicedo grazie alla cessione di Sensi. Marchetti, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, aggiunge qualcosa in più rispetto alle tante notizie arrivate in giornata.

SI PROCEDE – Così Luca Marchetti: «Inter e Atalanta stanno chiudendo la trattativa per Robin Gosens. Andrà nella Milano nerazzurra, è un’operazione che sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto. Operazione da ventidue milioni di euro più bonus, contratto quinquennale. L’Inter risolve un problema immediato sulla corsia sinistra, ma c’è in mezzo anche la discussione del rinnovo di contratto di Ivan Perisic. Con Gosens in squadra, quindi un titolare in meno, o le richieste di Perisic si abbassano o l’Inter è tranquilla. Si mette in una posizione di forza con Perisic. In più chiuderà anche per Felipe Caicedo. Stefano Sensi andrà alla Sampdoria quando finirà lo stage con la Nazionale e l’Inter metterà sotto contratto Caicedo, alle stesse cifre di ingaggio: o guadagnerà lo stesso tanto o un po’ di meno. Comunque un attaccante in più lo prenderà, se non dovesse essere Caicedo tornerà Eddie Salcedo».