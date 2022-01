Gosens-Inter, l’Atalanta ha accettato l’offerta! Ecco cosa manca ancora – SI

Gosens è a un passo dall’Inter, che poi potrà concentrarsi sulle altre operazioni di fine mercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia attraverso il giornalista Pedullà, l’operazione con l’Atalanta si avvia alla conclusione

ULTIMI DETTAGLI – Trattativa in fase di chiusura quella che porterà Robin Gosens all’Inter già in questo mercato di gennaio. Tutte le strade da Bergamo portano a Milano, restando in nerazzurro. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di Sportitalia -, l’Atalanta ha accettato l’offerta dell’Inter: circa 22 milioni di euro come base fissa. Balla solo qualche bonus per definire il prezzo finale. In pratica manca solo la definizione della parte variabile per chiudere l’operazione Gosens-Inter. Poi toccherà a Felipe Caicedo, che aspetta con ansia e fiducia di liberarsi dal Genoa per approdare all’Inter.