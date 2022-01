Gosens-Inter ai dettagli: nelle prossime ore l’accordo definitivo! – SI

Per Gosens all’Inter in tempi molto rapidi (e non solo per la fine del mercato fissata alle 20 del 31 gennaio) si andrà alla chiusura. Pedullà, da Sportitalia Mercato, rispetto agli aggiornamenti di stasera (vedi articolo) dà un piccolo ma fondamentale aggiornamento: a ore si definirà l’accordo!

MANCA POCO ALLA FIRMA – L’Inter sta per chiudere il suo primo colpo del 2022. Ecco cosa afferma Alfredo Pedullà: «La vicenda Robin Gosens è talmente calda che l’incontro e i contatti di oggi sono andati bene. Hanno individuato una cifra da ventidue milioni di euro più bonus, per arrivare a venticinque. Siamo davvero ai dettagli, che dovrebbero essere sistemati nelle prossime ore».