Gosens-Inter: 18 mesi in prestito, non 6. Ma spunta pazza clausola gol

Emergono nuovi dettagli sull’affare che ha portato al trasferimento del terzino tedesco Robin Gosens dall’Atalanta all’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, sull’operazione di mercato che portato al trasferimento di Robin Gosens dall’Atalanta all’Inter. “Gosens news: rivelata una pazza clausola gol! Sono 18 mesi in prestito, non 6. Ma appena l’Inter fa il primo gol in una partita ufficiale del 2022/23, ha l’obbligo di riscatto. L’Inter pagherà i 25 milioni di euro di riscatto (più bonus) entro la scadenza del contratto 2026“.

Fonte: Twitter Florian Plettenberg