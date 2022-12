Gosens in forma! Inter decisa sul suo futuro: una sola eccezione – CdS

Robin Gosens è apparso in netta forma. Il tedesco, secondo il Corriere dello Sport, è vicino ai livelli della sua esperienza all’Atalanta. L’Inter, intanto, ha deciso sul futuro del tedesco. Con una sola eccezione

CONDIZIONE – Robin Gosens, secondo il Corriere dello Sport, è uno dei calciatori dell’Inter più in forma in questo avvio di ritiro. Il tedesco, a distanza di quasi un anno dal suo arrivo, è molto vicino a ritrovare la forma vista nella sua militanza fra le file dell’Atalanta. Tanto che, secondo il quotidiano, il club nerazzurro non pensa ad una cessione del tedesco a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili. A meno di sorprese, quindi, Gosens rimarrà una carta in più a disposizione di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – P.gua