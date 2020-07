Gosens ha una preferenza, Alaba un’offerta: situazione Inter a sinistra – SI

Gosens è uno dei tanti nomi che l’Inter segue per la fascia sinistra, ma non il primo in lizza. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – in chiusura di “Sportitalia Mercato” fa il punto sulla situazione in casa nerazzurra, che oscilla da Alaba a… Tonali

CASTING MANCINO – I nomi fatti da Alfredo Pedullà sono cinque: «Per quanto riguarda il casting per la fascia sinistra dell’Inter, non c’è una corsa a chiudere nelle prossime ore né nei prossimi giorni. Però ci sono alcune gerarchie. Abbiamo parlato di sogni quasi impossibili come David Alaba, a cui il Bayern Monaco ha offerto un rinnovo a 12-13 milioni netti annui e ci sta pensando essendo in scadenza. Piace Benjamin Mendy del Manchester City, ma è difficile. Se Robin Gosens lascia l’Atalanta piace alle big italiane, ma vuole giocare in Bundesliga. C’è Emerson Palmieri, che piace anche alla Juventus e probabilmente lascerà il Chelsea. Emerson Palmieri al momento è in prima fila, ma vedremo cosa succederà più avanti. La novità è che l’Inter andrà in pausa di riflessione per una decina di giorni, anche per quanto riguarda Sandro Tonali del Brescia. La società nerazzurra in questi giorni vuole tranquillizzarsi con la clausola di Lautaro Martinez, che scadrà a breve, e poi tornerà a pensare al mercato in entrata dopo aver preso Achraf Hakimi».