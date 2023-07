Gosens, il DS del Wolfsburg: «Fascia sinistra non un segreto. Una speranza»

Il Wolfsburg è una delle squadre interessate a Gosens, anche se non l’unica. Il direttore sportivo del club tedesco, Schafer, in un’intervista a Sportbuzzer parla della situaizone legata al laterale dell’Inter.

GLI OBIETTIVI – Robin Gosens è richiesto in Germania, anche se per ora non ci sono approcci decisi con l’Inter. Una delle squadre che hanno manifestato interesse è il Wolfsburg, con il direttore sportivo Marcel Schafer che si espone a metà: «Gosens? Non voglio commentare le voci, ma non è un segreto che come terzino sinistro abbiamo solo Nicolas Cozza. Ci stiamo guardando intorno, speriamo di trovare una buona soluzione in termini tecnici ed economici».

Fonte: sportbuzzer.de