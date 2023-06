Gosens, continua il pressing dalla Germania. Una squadra – SI

Il mercato dell’Inter non si sbloccherà senza cessioni. Alfredo Pedullà in collegamento con Sportitalia cita l’interesse di un club tedesco per Robin Gosens, tra i possibili indiziati per la partenza.

INTERESSE – Senza cessioni l’Inter non può fare acquisti. Il mercato nerazzurro è bloccato per adesso, ma Alfredo Pedullà da Sportitalia dà un indizio sul probabile partente. Robin Gosens ha attirato l’interesse dell’Union Berlino, che l’anno prossimo giocherà la Champions League. Il tedesco si trova bene a Milano, vorrebbe rimanere, ma in caso di addio accetterebbe la destinazione.