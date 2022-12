Gosens cambia il suo destino all’Inter? Ora ha un obiettivo preciso – SI

Gosens non ha avuto un 2022 facile, fra infortuni e panchine all’Inter. Si è parlato tanto di cessione già in estate, poi spostando il tiro sul prossimo mercato di gennaio, ma Sportitalia vede altro.

CAMBIA IL FUTURO? – In queste amichevoli di dicembre, soprattutto le due a Malta, si è fatto notare Robin Gosens. Arrivato da infortunato a fine gennaio all’Inter dall’Atalanta, il laterale doveva essere il sostituto di Ivan Perisic ma l’esplosione di Federico Dimarco e qualche prestazione sottotono lo hanno relegato in panchina. Si è parlato a lungo di cessione, già da agosto, ma Sportitalia ipotizza una soluzione differente. La volontà di Gosens è dimostrare di valere un posto da titolare nell’Inter, quello che per ora Simone Inzaghi gli ha dato raramente. La condizione ritrovata con lo stop della Serie A lo sta aiutando, dal 4 gennaio possibile che sia come un nuovo inizio. Col mercato che per Gosens intanto si allontana.