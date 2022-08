Gosens-Bayer Leverkusen, soluzione idonea anche per lui? Inter si cautela

La soluzione Bayer Leverkusen potrebbe essere idonea per lo stesso Robin Gosens che potrebbe così dire addio all’Inter. Il punto.

SOLUZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Cilli su Sky Sport 24, la soluzione Bayer Leverkusen, che ha proposto all’Inter un prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere idonea anche per lo stesso esterno. Infatti quest’ultimo ha aperto a questa possibilità. Il club nerazzurro si sarebbe cautelato proponendo un’offerta allo Stoccarda: prestito con diritto di riscatto per Borna Sosa. Dovrebbe essere lui il sostituto del tedesco nel caso in cui proprio l’ex Atalanta dovesse lasciare la società meneghina.

Fonte: Sky Sport