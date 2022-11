Gosens, l’arrivederci social è un indizio per il futuro! Inter in vacanza − CdS

L’Inter va in vacanza fino al 2 dicembre. Poi tutti nuovamente ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione in vista di un 2023 di fuoco. L’arrivederci di Robin Gosens manda segnali sul futuro

ARRIVEDERCI − Dopo l’ultima sgambata di ieri ad Appiano Gentile, l’Inter può ufficialmente decretarsi in vacanza. Due settimane di stop per la squadra di Simone Inzaghi che riprenderà gli allenamenti il 2 dicembre. Robin Gosens, escluso dalla Germania per il Mondiale, ha mandato un iconico arrivederci all’Inter (vedi articolo). Un post social dal chiaro rimando al proprio futuro. Ossia quello di non voler partire da Milano ma anzi la volontà di giocarsi tutte le carte e insistere con la maglia nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno