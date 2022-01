Gosens, accordo vicinissimo tra le società: agenti allertati – Sky

Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Inter e Atalanta per Robin Gosens. Accordo chiuso tra le società, agenti già al lavoro per definire i dettagli del contratto.

COLPO IN CHIUSURA – Si va verso la chiusura dell’affare Robin Gosens. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport il tedesco è ormai a un passo dall’Inter. Questi i suoi aggiornamenti: «La valutazione complessiva è intorno ai 25 milioni di euro per prendere il giocatore subito, a prescindere dall’infortunio. Dovrà stare fermo ancora 3-4 settimane, ma in questo momento si è aperta l’opportunità di andare all’Inter. L’accordo tra le società è vicinissimo, mentre gli agenti sono già stati allertati per definire tutti i dettagli del contratto».