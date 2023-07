Gosens, accordo per il ritorno in Germania. Passaggio con l’Inter – Sky

Anche Gosens potrebbe lasciare l’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato. Il laterale sinistro può tornare in Germania (dove non ha mai giocato in carriera).

DI RITORNO – Robin Gosens ha l’accordo con il Wolfsburg, ma non c’è ancora l’accordo con l’Inter. Questa è la notizia data da Gianluca Di Marzio, nella parte finale di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. Il laterale tedesco potrebbe quindi lasciare, a un anno e mezzo dall’arrivo dall’Atalanta. Perché il trasferimento si completi è necessario che le due squadre trovino un’intesa: l’Inter per Gosens chiede diciotto milioni di euro, cifra al momento non raggiunta dalla controparte.