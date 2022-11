Gonzalez caso alla Fiorentina: c’è l’Inter fra le opzioni a gennaio? – TS

Gonzalez della Fiorentina è uno dei convocati di Scaloni per i Mondiali in Qatar con l’Argentina, poi potrebbe lasciare i viola. Tuttosport inserisce anche l’Inter fra le possibili destinazioni e segnala difficoltà con l’ambiente.

ESCLUSIONE POSSIBILE – Fra le tante lamentele in casa Fiorentina c’è quella legata a Nicolas Gonzalez. L’attaccante si è infortunato nei minuti iniziali della partita con l’Inter, da lì non è più tornato coi viola. Ora è però in Qatar, dove ha risposto alla convocazione dell’Argentina di Lionel Scaloni per i Mondiali. Questo ha portato a una forte critica da parte dei tifosi, che ritengono che Gonzalez si sia “risparmiato” in vista del torneo. Tuttosport parla di voci che riguardano Inter, Milan e club spagnoli per il mercato.

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini