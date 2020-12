Gomez vuole l’Italia: per l’Inter due avversarie, ma non c’è la Juventus – Sky

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez ha rotto con l’Atalanta, non venendo convocato ieri per la partita contro la Roma per scelta tecnica. Il Papu a gennaio lascerà Bergamo e, secondo Sky Sport, è probabile che resti in Italia: l’Inter è una delle opzioni, la Juventus no.

DOVE VA? – A gennaio si parlerà molto di Alejandro Gomez in chiave mercato. Il Papu, non è un mistero, è alla fine della sua esperienza con l’Atalanta, avendo litigato con Gian Piero Gasperini. Ieri il tecnico, dopo la vittoria per 4-1 sulla Roma, si è lamentato per una domanda sull’argentino (vedi articolo). Ora si apre la corsa per Gomez, con i bergamaschi che chiedono non meno di dieci milioni di euro. Secondo Sky Sport l’Inter è fra le squadre che hanno manifestato interesse, ma più o meno ci sono tutte le big della Serie A: in particolare Milan e Lazio sono le principali rivali. Non la Juventus, che in quel ruolo è già completa. Gomez preferirebbe rimanere in Italia, ecco quindi che a gennaio potrebbe scatenarsi una corsa fra tante.