Gomez, ecco strategia Inter: due giocatori offerti allâ€™Atalanta per sbloccare

Gomez, ecco strategia Inter: due giocatori offerti all’Atalanta per sbloccare

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez e l’Atalanta si separeranno, ormai è in dubbio. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a “Pressing” su Italia1, l’Inter ha una strategia chiara.

STRATEGIA – Per arrivare ad Alejandro Gomez, l’Inter sta lavorando ad una strategia precisa. L’obiettivo è quello di aggirare la richiesta economica dell’Atalanta, che si attesta sui 10 milioni di euro. Per non sborsare la cifra, l’Inter intende fare leva sull’inserimento di (almeno) un giovane nella trattativa. Due i profili che potrebbero interessare all’Atalanta: si tratta di Sebastiano Esposito e di Lorenzo Pirola. Entrambi classe 2002, sono attualmente in prestito in Serie B. Ma sia la punta con la SPAL sia il difensore con il Monza non stanno trovando minuti sufficienti. I loro nomi potrebbero accelerare la trattativa già a gennaio?