Per Gomez il futuro resta in bilico, come segnalato anche stasera (vedi articolo). Sul Papu Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, segnala un interesse del Siviglia. Sarà il club spagnolo la squadra che convincerà l’Atalanta? I bergamaschi preferirebbero l’estero alla Serie A (Inter inclusa).

INCERTEZZA – Gianluca Di Marzio aggiunge una squadra in più, dopo le voci sull’Inter e altre di Serie A: «Bisogna capire cosa ne sarà di Alejandro Gomez. L’Atalanta sta mantenendo, almeno fino a questo momento, la linea di non voler trattare con squadre importanti italiane, che farebbero concorrenza in chiave Champions League. Vedremo se manterrà questo tipo di rigidità anche la prossima settimana. C’è qualcosa che si sta muovendo dalla Spagna: potrebbe essere il Siviglia di Monchi il primo corteggiatore completo per Gomez. Da capire se il Papu accetterà. Non c’è ancora una trattativa in corso tra Siviglia e Atalanta».