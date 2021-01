Gomez, un rischio per l’Inter e le altre pretendenti. Atalanta (a ora) netta

Gomez è uno dei principali nomi per il mercato iniziato ufficialmente oggi. Il Papu è in uscita dall’Atalanta, ma non è così scontato che i club interessati (non solo l’Inter, dunque) arrivino a offrire la valutazione richiesta dal presidente Percassi. Il giornalista Fabrizio Romano, in collegamento con Sky Sport 24, spiega la situazione.

COME SI RISOLVE? – Alejandro Gomez farà parlare molto di sé in questo mercato di gennaio. Sul Papu si è espresso Fabrizio Romano: «Dove va? Questa è la domanda del mercato, in questo momento. A oggi una squadra che si è presentata a Bergamo con l’offerta giusta non c’è, per questo manteniamo la linea di prudenza. Sappiamo della rottura con l’Atalanta e soprattutto con Gian Piero Gasperini, ma esiste anche il rischio che Gomez resti fino a giugno in questa situazione, o con una tregua al momento difficile. La cessione resta la più probabile, ma nessun club dall’Inter all’estero ha offerto i dieci milioni richiesti dall’Atalanta. Sconti non ce ne sono, vediamo da qui a fine gennaio».