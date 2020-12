Gomez, possibile scambio Inter-Atalanta: la situazione – Eco di Bergamo

Alejandro Gomez Atalanta

Il Papu Gomez è un obiettivo di mercato dell’Inter. Radja Nainggolan è invece è in uscita dal club nerazzurro. “L’Eco di Bergamo” oggi in edicola sottolinea quindo come potrebbe nascere una clamorosa trattativa.

SCAMBIO? – Radja Nainggolan è legato al Cagliari. Non è un mistero che il ritorno in Sardegna è in cima alla sua lista dei desideri, ma l’accordo tra club manca. Ed è per questo motivo che potrebbe inserirsi l’Atalanta. Come sottolineato dal quotidiano locale “L’Eco di Bergamo” già in passato il belga è stato nel mirino della Dea e ora potrebbe rientrare in uno scambio di prestiti con l’altro esubero Papu Gomez. Il nodo? L’ingaggio dell’ex centrocampista della Roma.