Gomez, l’Atalanta non molla: l’Inter osserva e spunta una concorrente – SM

Alejandro Gomez ormai è separato in casa all’Atalanta, ma i bergamaschi non intendono fare sconti. Inter e Juventus continuano a seguire il giocatore, spunta anche la Fiorentina

In casa Atalanta il “caso Gomez” sembra ormai destinato a chiudersi con la cessione del giocatore, ma la situazione non sembra essere delle più facili. Secondo “Sport Mediaset” l’Atalanta non intende fare sconti alla richiesta di 10 milioni per cedere il suo ormai ex capitano, una cifra che nello stato attuale nessuno in Italia sembra essere disposto a spendere. Inter e Juventus continuano a restare alla finestra e alla lista delle pretendenti sembra essersi aggiunta la Fiorentina, ma tutti aspettano che l’Atalanta abbassi le sue pretese.