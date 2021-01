Gomez, si fa largo un’ipotesi a sorpresa per l’Atalanta – Sky

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez è uno dei tanti casi di questo mercato di gennaio, col Papu separato in casa. L’Atalanta vuole cederlo, ma al momento né l’Inter né altre società hanno affondato il colpo. Nel corso di “Sky Calcio Club” si è parlato di come si può risolvere questa situazione.

DA PIAZZARE PER FORZA – Alejandro Gomez resta accostato all’Inter, ma più volte Antonio Conte e non solo hanno fatto capire come soldi non ce ne siano. Tuttavia la vicenda dell’argentino va risolta in qualche modo, per quanto riguarda l’Atalanta. Il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli segnala un’ipotesi a sorpresa: «Il Papu a oggi rimane bloccato. C’è stato anche questo scambio di battute a distanza: Gian Piero Gasperini ha detto che forse non c’era più la disponibilità dal punto di vista tattico, lui con delle storie su Instagram ha fatto notare tutte le volte che ha giocato a centrocampo. Fino a questo momento l’Atalanta non ha voluto aprire: o arrivano dei soldi o il Papu si può vendere anche all’estero. Dove? In campionati che possono non disturbare l’Atalanta. Andrebbe in una squadra che non è rivale dell’Atalanta».