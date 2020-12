Gomez-Inter? Tentativo Atalanta. Rispetto a Eriksen una differenza

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez è uno dei nomi su cui si discute per l’Inter in vista del mercato di gennaio. Il Papu, almeno numericamente, potrebbe sostituire Eriksen nella rosa di Conte per la seconda parte di stagione. Il giornalista Paolo Paganini, nel corso di “Dribbling” su Rai 2, ha parlato di un ultimo tentativo dell’Atalanta per ricomporre la situazione.

ESCE O NO? – Alejandro Gomez ha avuto problemi con l’Atalanta, saltando le ultime partite. Sull’argentino si esprime Paolo Paganini: «Sul Papu la situazione è un po’ complessa, perché lui ha un rapporto molto stretto con Antonio Percassi, che sta cercando in qualche modo di ricucire questo strappo che c’è stato con Gian Piero Gasperini. Se ci riuscirà questo è abbastanza difficile ipotizzarlo: è anche vero che Gomez, rispetto a Christian Eriksen, potrebbe avere una destinazione in Italia. Il Milan sembrava interessato, ma poi si è defilato, al momento sembra l’Inter la società che è più vicina e più interessata a Gomez. La valutazione del Papu è fra gli otto e i dieci milioni».