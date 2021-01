Gomez, l’Inter si “libera” di due concorrenti: una è la Juventus – Sky

Condividi questo articolo

Alejandro Gomez Atalanta

Su Gomez in questi giorni si è parlato di un eventuale scambio con Bernardeschi. In relazione al possibile obiettivo dell’Inter si è espresso Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiegando le difficoltà dell’operazione fra Juventus e Atalanta.

VERSO IL NO, FAVORISCE L’INTER? – Gianluca Di Marzio cancella lo scambio fra Alejandro Gomez e Federico Bernardeschi: «È ferma, in assoluto standby. Un po’ perché Bernardeschi, prima di lasciare la Juventus, ci vuole pensare bene: in realtà non vorrebbe lasciare la Juventus, a tutte le squadre che si sono avvicinate ha detto no. Ha un ingaggio alto, tre milioni e mezzo, non vorrebbe di meno e sarebbe sopra i massimali dell’Atalanta di ingaggio. A oggi è un’operazione ferma, poi vedremo se nei prossimi giorni si sbloccherà. L’Atalanta per Gomez non vorrebbe contropartite, Gian Piero Gasperini dice sempre che ha tanti giocatori. Chi è che oggi potrebbe fare offerte? Le squadre dove il Papu non è intenzionato ad andare, come Fiorentina e Torino. La Fiorentina farebbe un’offerta per prenderlo, ma il Papu ritiene di aver raggiunto un altro livello e vuole andare in un top club. Spera che qualcuno di questi faccia una grossa cessione o che l’Atalanta, negli ultimi giorni di mercato, possa aprire a una cessione a condizioni diverse».