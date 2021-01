Gomez-Inter, Lazio approfitta dello stallo? I nerazzurri hanno un vantaggio

Fase di stallo nella pista Papu Gomez, così la Lazio starebbe provando a soffiare all’Inter il giocatore di proprietà dell’Atalanta

POSIZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Atalanta vorrebbe monetizzare subito per il Papu Gomez. Una posizione che non favorirebbe l’Inter. Infatti il diktat di Zhang per il mercato di gennaio sarebbe quello di ridurre i costi ed approfittare delle occasioni. E l’argentino sarebbe una di queste in caso venisse offerto in prestito gratuito o per un indennizzo “simbolico”.

STALLO – Così non sarebbe, quindi la Lazio starebbe provando ad inserirsi in questa fase di stallo di una trattativa che si preannuncia complessa e che potrebbe accendersi nei prossimi giorni. Il club biancoceleste vorrebbe sostituire il partente Caicedo con il Papu.

CONTRATTO – Sul piatto offrirebbe un contratto biennale da circa due milioni di euro. In questo senso, la società meneghina avrebbe un vantaggio, visto che proporrebbe al calciatore un possibile accordo da tre stagioni a un ingaggio superiore rispetto ai capitolini. Al momento sarebbe un testa a testa tra le due squadre.

