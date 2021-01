Gomez, grossa sorpresa: per l’Inter spunta una concorrente particolare

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez è in uscita dall’Atalanta, dopo aver litigato con Gasperini. A gennaio il Papu probabilmente cambierà squadra e l’Inter è fra le società che hanno manifestato interesse. C’è però una grossa sorpresa, che dettaglia “Sport Mediaset” spiegando anche il motivo del possibile ribaltone.

DOVE VA? – Si è detto che per Alejandro Gomez è una corsa a due fra Inter e Milan. La Lazio, terza opzione, lo prenderebbe su richiesta di Simone Inzaghi ma il Papu ha voglia di rimanere in Lombardia e non spostarsi troppo. Per questo i biancocelesti sono in seconda fila per aggiudicarsi l’argentino dell’Atalanta. Da “Sport Mediaset”, però, arriva un lancio particolare: proprio per la volontà di Gomez di non lasciare la zona di Bergamo sarebbe spuntato il Monza. Il club di Silvio Berlusconi è pronto a fare follie per metterlo nel tridente con Kevin-Prince Boateng e Mario Balotelli, in modo da facilitare la salita in Serie A. Per i brianzoli c’è un problema: riuscire a pareggiare l’offerta d’ingaggio, dato che Gomez prende quattro milioni di euro netti a stagione.