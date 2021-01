Gomez, difficile vederlo all’Inter. Situazione complessa ma chiara – Sky

Condividi questo articolo

Alejandro Gomez Atalanta

Secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, è difficile vedere Alejandro Gomez all’Inter così come in altre squadre italiane. La situazione con l’Atalanta resta complessa, ma la cessione è l’unica soluzione.

TRASFERIMENTO DIFFICILE – Inter su Gomez? L’interessamento è innegabile, ma un trasferimento a Milano è – al momento – molto difficile da ipotizzare. Questo è quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”: «La situazione è complessa, ma piuttosto chiara. Dalle informazioni la frattura tra il Papu e l’Atalanta è insanabile. Stiamo parlando di un giocatore di 32 anni che ha fatto benissimo con i bergamaschi. Al di là degli screzi che ci sono stati, è chiaro che la società non possa svenderlo. Diverse società italiane si sono interessate, ma un conto è sondare il terreno, un conto è voler trovare subito una soluzione al 4 gennaio. Il giocatore non può non piacere, ma dipende tutto dal prezzo e dalle sue ambizioni. Mi stupirebbe vederlo all’Inter, perché oggi tutte le squadre non possono permettersi delle entrate se prima non ci sono delle uscite».