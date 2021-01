Gomez, arriva una concorrente a sorpresa! Pinamonti-Benevento, si lavora

L’Inter continua a lavorare per arrivare a Gomez, anche se c’è una concorrente. Continuano i discorsi col Benevento per Pinamonti. Ecco il punto sul mercato Inter da parte di Claudio Raimondi, a “Pressing”.

CONCORRENZA – L’Inter vuole arrivare ad Alejandro Gomez. Con l’Atalanta sono in corso dialoghi che mirano a ridurre la richiesta economica dei bergamaschi. Tuttavia, potrebbe scatenarsi un’asta, secondo quanto riporta Claudio Raimondi. Alla corsa per il Papu si aggiunge infatti la concorrenza della Fiorentina. Un inserimento a sorpresa, quella dei viola. Ma Rocco Commisso è desideroso di aumentare il tasso tecnico della squadra, e il 10 atalantino è il profilo ideale. Una situazione che i nerazzurri monitoreranno attentamente.

PINAMONTI – Continuano poi i discorsi tra Inter e Benevento attorno ad Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante nerazzurro è in uscita, e i campani puntano su di lui per migliorare l’attacco. La formula di cui stanno parlando i due club è quella del prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo, per i nerazzurri, è quello di incassare potenzialmente una decina di milioni in estate.