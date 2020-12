Gomez, Atalanta ricuce? Inter in pole in caso...

Gomez, Atalanta ricuce? Inter in pole in caso di addio di Eriksen

Condividi questo articolo

Alejandro Gomez Atalanta

Ci sarebbe lieve ottimismo su una possibile ricucitura con il Papu Gomez in casa Atalanta, su cui l’Inter resterebbe in pole in caso di addio di Christian Eriksen

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, nelle ultime ore ci sarebbe lieve ottimismo in casa Atalanta su una possibile permanenza del Papu Gomez. Lo strappo potrebbe dunque non portare alla cessione dell’argentino a gennaio. In caso contrario, il club orobico richiederebbe 12 milioni di euro alle pretendenti. L’Inter sarebbe in pole sul giocatore in caso di addio di Christian Eriksen. Intanto la società bergamasca pensa allo scenario della partenza di Gomez, con Stephan El Shaarawy.

Fonte: Andrea Losapio – TuttoMercatoWeb.com