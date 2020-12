Gomez-Atalanta: l’Inter osserva, il giocatore ha una prioritÃ  – Sky

Gomez-Atalanta: l’Inter osserva, il giocatore ha una priorità – Sky

L’Atalanta è sempre alle prese con la grana Gomez. Il giocatore continua ad allenarsi a parte ed è sempre un separato in casa. La società bergamasca deve prendere una decisione, l’Inter osserva e il giocatore ha una priorità

In casa Atalanta bisogna prendere una decisione a breve su Alejandro Gomez. L’attaccante argentino è al momento un separato in casa, i Percassi preferiscono trincerarsi dietro il silenzio, ma presto bisognerà prendere una decisione. Secondo “Sky Sport” al momento a Zingonia si coltivano poche speranze di riuscire a ricomporre la frattura, anche se nulla sarà lasciato intentato. Nel caso si dovesse decidere per una cessione ci sarà anche da decidere con quale formula, l’ingaggio e l’età di Gomez lasciano poco margine di manovra alle big del nostro campionato, Inter in testa, interessate al giocatore. Al momento l’Atalanta potrebbe rivolgersi all’estero consapevole che alcuni top club potrebbero offrire una cifra più alta, ma il giocatore avrebbe scelto come priorità quella di restare in Italia. L’Inter, in testa alle pretendenti, continua ad osservare.