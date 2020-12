Gomez, Atalanta deve prendere decisioni importanti: Inter e Milan lo sanno

Giuseppe Marotta Inter

Il Papu Gomez resta un nome caldo per il mercato di gennaio: il giocatore dell’Atalanta è nel mirino di Inter e Milan

CESSIONE – Queste le parole su “Calciomercato.con” da parte di Fabrizio Romano sul futuro del giocatore dell’Atalanta, ilPapu Gomez. «Non convocato. Anzi, c’è di più: “Quando si arrabbia il presidente diventa difficile…”, così Gian Piero Gasperini è tornato sulla vicenda Papu Gomez rimettendo tutto tra le mani della società. L’Atalanta vince con la Roma senza il suo capitano e ne prepara l’uscita, la tensione delle scorse settimane ha creato crepe che stanno diventando voragini. L’idea di una cessione a gennaio rimane sempre la principale, un’ipotesi forte su cui si lavorerà nei prossimi giorni. Con un passaggio fondamentale da preparare prima di vedere chi entrerà davvero in scena».

DICHIARAZIONI – Romano sulle dichiarazioni di Ricky Massara e Piero Ausilio, e non solo. «“Un ottimo giocatore ma non è un caso che ci riguarda”, ha detto il ds del Milan, Ricky Massara. Mentre il pari ruolo dell’Inter, Piero Ausilio, ha confermato il gradimento senza voler però “inserirsi nei problemi degli altri”. Parole simili e vicine che rivelano una strada da tracciare: l’Inter e il Milan si sono informate su Gomez, lo ritengono un giocatore in grado di spostare gli equilibri ma il primo passaggio da fare è fissare le condizioni. Sì, perché se i dirigenti non si espongono non c’è solo strategia ma anche attesa: tocca all’Atalanta dettare la linea. Quanto costa il Papu? Come liberarlo? Cosa succederà dopo la tensione dei giorni scorsi? I top club aspettano. La palla è tra le mani della società Atalanta, perché Gasperini si è messo da parte su questa vicenda, pensa solo a lavorare col gruppo. Gomez è in attesa, vuole partire. La Dea deve prendere decisioni importanti: l’Inter e il Milan lo sanno, ma per questo ancora non c’è ancora una trattativa reale».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com