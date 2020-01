Gol di Vidal ostacolo per l’Inter. Valverde non molla, tocca all’agente – SM

Gol di Vidal ostacolo per l’Inter. Valverde non...

Come riportato nel notiziario “Sportmediaset” nel servizio di Marco Barzaghi, la rete realizzata ieri sera da Arturo Vidal (vedi qui) può rappresentare un ostacolo per l’Inter, che vuole regalare il centrocampista ad Antonio Conte

IMPORTANZA PER VALVERDE – Il gol di Arturo Vidal nella sfida tra il Barcellona e l’Espanyol non è una bella notozia per l’Inter. Il cileno è da tempo un obiettivo a centrocampo e Antonio Conte ritiene l’ex giocatore della Juventus una pedina fondamentale per il suo 3-5-2. Ma la rete di Vidal ha ricordato a tutti la sua importanza nei Blaugrana, anche entrando dalla panchina. A testimoniarlo sono le parole di Ernesto Valverde, che in conferenza stampa ha ribadito la volontà di puntare ancora sul cileno.

PALLA ALL’AGENTE – La palla ora passa tutta al giocatore e a Felicevich, l’agente del centrocampista. I due hanno dato la parola all’Inter e vogliono mantenere fede all’accordo con i nerazzurio. Ecco perchè ora il loro obiettivo è quello di convincere il Barclellona a far partire Vidal in direzione Milano. Ma ci vorrà pazienza: qualunque discorso verrà intensificato dopo metà gennaio, dopo la Supercoppa spagnola. Conte continua a spingere per ritrovare il cileno, ritenuto dal tecnico l’obiettivo numero uno per il suo centrocampo.