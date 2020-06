Godin vuole una nuova sfida: salgono le quotazioni di Kumbulla – GdS

Condividi questo articolo

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Diego Godin, cercato dal Lione. Marash Kumbulla il giocatore individuato per sostituirlo.

NUOVA ESPERIENZA – Diego Godin ai saluti? Se ne parla già da gennaio, e il motivo è semplicemente uno: la voglia di ritrovarsi. L’esperto difensore uruguaiano per la prima volta si è dovuto confrontare non solo con un campionato nuovo per lui, ma soprattutto con una soluzione tattica mai provata prima, cioè la difesa a tre. Il Lione lo vuole e lo ha confermato anche lo stesso presidente del club francese, anche se l’unico nodo al momento resta l’ingaggio elevato. Chi potrebbe sostituire l’attuale difensore dell’Inter? L’indiziato numero uno al momento è sempre il giovane Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona che conosce bene non solo il campionato, ma anche la difesa a tre. L’ingaggio al momento è alla pari di quello di Agoumé, per intenderci, mentre il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport.