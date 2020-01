Godin, sondaggio dalla Turchia: un ex “nemico” dell’Inter per convincerlo

Godin è al centro di alcune voci di mercato, nonostante sia all’Inter da appena sei mesi. Sul difensore uruguayano si è parlato, durante le feste, di un ritorno (improbabile) all’Atlético Madrid, e ora il sito turco Hurriyet lancia l’ipotesi Galatasaray. Con uno sponsor d’eccezione.

IL NEMICO CHE RITORNA – Diego Godin sarebbe nel mirino del Galatasaray, alla ricerca di un centrale per questa sessione di mercato di gennaio. La notizia è data dal sito turco Hurriyet, che mette il difensore dell’Inter fra i nomi nel taccuino del club allenato da Fatih Terim. Per cercare di arrivare a un accordo con l’uruguayano si sarebbe esposto in prima persona un suo connazionale, il capitano della formazione di Istanbul Fernando Muslera. Quest’ultimo è un nome ben noto alla Serie A, avendo giocato alla Lazio, e pure per l’Inter viste le due prestazioni incredibili, fra Supercoppa Italiana e terzultima di campionato, nella stagione 2009-2010, dove parò qualsiasi cosa. Un vecchio “nemico” che sembrava ormai lontano, e che adesso torna a rappresentare una possibile minaccia per i colori nerazzurri. Godin sarebbe in lista per il Galatasaray assieme a un altro ex difensore dell’Inter, Jeison Murillo ora alla Sampdoria, e a Mert Çetin della Roma.

Fonte: Hurriyet.com.tr