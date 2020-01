Godin scontento, avventura Inter al termine? Cessione possibile – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, l’avventura di Diego Godin all’Inter potrebbe già essere al termine: le continue esclusioni dalla squadra titolare non hanno reso felice il difensore uruguaiano, che ora potrebbe chiedere la cessione.

ESCLUSO – Arrivato in estate a parametro zero dall’Atletico Madrid per dare solidità ed esperienza internazionale alla difesa dell’Inter, l’impatto di Diego Godin sul campionato italiano e sulla squadra nerazzurra non è stato – per usare un eufemismo – brillantissimo. Complice anche il passaggio dalla difesa a quattro alla difesa a tre, a cui il difensore uruguaiano fatica ad adattarsi. Nel corso delle ultime settimane, il suo posto in squadra ha traballato, fino a essere definitivamente scalzato dalla squadra titolare da Alessandro Bastoni, autore di prestazioni più che convincenti e molto più a suo agio nella difesa a tre.

AVVENTURA AL CAPOLINEA – Le ultime tre panchine consecutive hanno creato una sorta di “mal di pancia” a Diego Godin, che non è affatto contento della situazione. Ecco perché ora resta aperta la porta per una sua eventuale cessione dall’Inter. Una sua possibile partenza potrebbe favorire ulteriormente l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma: non soltanto utile come terzino sinistro (altro ruolo scoperto in casa nerazzurra), ma anche un jolly difensivo, in quanto – come Danilo D’Ambrosio – sarebbe in grado di fare non soltanto la fascia, ma anche di giocare come difensore centrale.