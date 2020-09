Godin richiesto: non più Rennes, un club di Serie A ci prova con l’Inter

Godin è stato uno dei protagonisti del finale di stagione 2019-2020 con l’Inter. Sull’uruguayano si è parlato del Rennes nei giorni scorsi (vedi articolo), ma secondo il giornalista Niccolò Ceccarini ora ci sarebbe un altro club di Serie A.

ANCORA A RISCHIO CESSIONE? – Diego Godin si è ripreso ciò che gli spettava nel finale di stagione. Dopo un inizio di esperienza all’Inter piuttosto complicato, per il passaggio alla difesa a tre a cui poco era abituato, il centrale uruguayano si è impegnato per riconquistare il posto da titolare e, dalla ripresa di giugno, lo ha fatto in maniera egregia. Questo però non ha interrotto le voci di mercato su di lui: prima si è parlato del Cagliari, poi del Rennes, adesso di nuovo dalla Serie A. Il giornalista Niccolò Ceccarini, direttore di “TMW Radio”, sostiene che su Godin ci sia la Fiorentina. L’uruguayano sarebbe l’ultima idea dei viola, che stanno riprendendo Borja Valero svincolato proprio dopo l’esperienza all’Inter. Da capire se questa pista potrà essere sviluppata nei prossimi giorni: i viola, peraltro, sabato 26 saranno i primi avversari in Serie A dell’Inter. E con Stefan de Vrij squalificato avere Godin a disposizione, e non da avversario, potrebbe far comodo…