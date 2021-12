Godin pronto a lasciare il Cagliari: tre offerte. Resta o lascia l’Italia?

Diego Godin dopo appena due stagioni è pronto a dire addio al Cagliari. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il calciatore ha già tre offerte.

ADDIO CAGLIARI – Diego Godin è pronto a dire addio al Cagliari. Da capire se resterà comunque in Italia (possibile inserimento della Lazio?) o meno. Anche se, non proprio fortunata la sua esperienza in Italia tra Inter e soprattutto Cagliari, dove le cose sono andate addirittura peggio. Il difensore uruguaiano è pronto a salutare il club, e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha già ricevuto tre diverse offerte di mercato e presto deciderà la soluzione migliore per il suo futuro.