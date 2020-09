Godin, Pedullà assicura: accordo totale con Inter per buonuscita

Diego Godin

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, direttamente sul suo profilo “Twitter” ufficiale, l’Inter avrebbe trovato l’accordo con Diego Godin per la buonuscita.

ACCORDO – Sembra ormai in dirittura d’arrivo l’affare Diego Godin per il Cagliari. Secondo le notizie che arrivano dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il difensore uruguaiano avrebbe trovato l’accordo totale con l’Inter per la buonuscita. Una volta ufficializzata la rescissione contrattuale, sarà ormai praticamente fatta anche per il passaggio alla squadra sarda.