Godin, nuova chiamata da Mourinho? Altre 3 piste per il centrale dell’Inter

Condividi questo articolo

Le vie di Godin e dell’Inter potrebbero separarsi tra qualche mese. In Inghilterra – precisamente il quotidiano Daily Mirror – si parla del possibile approdo agli ordini di Mourinho, che comunque non è l’unico interessato all’esperto difensore nerazzurro

FILA PER GODIN – Difficilmente Diego Godin arriverà a scadenza di contratto con l’Inter nell’estate 2022. Il classe ’86 uruguayano dopo una sola stagione potrebbe già lasciare Milano. Per il centrale difensivo nerazzurro persiste l’interesse di José Mourinho, che lo voleva già al Manchester United e ora potrebbe accoglierlo tra le fila del Tottenham. Anche senza Mourinho, però, lo stesso United è pronto a riprovarci, perché anche Ole Gunnar Solskjaer è alla ricerca di un uomo di esperienza in difesa, sebbene Godin non sia la prima scelta. In corsa per il numero 2 dell’Inter pure il Valencia di Albert Celades, pronto a riportarlo in Spagna dopo la lunga esperienza all’Atletico Madrid. Nelle prossime settimane seguiranno sicuramente aggiornamenti sul futuro di Godin.

Fonte: Daily Mirror – Darren Lewis e Gareth Bicknell