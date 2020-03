Godin-Inter giÃ  ai saluti? Non da escludere un addio in estate – AS

Godin-Inter già ai saluti? Non da escludere un addio in estate – AS

Stando a quanto riporta As dalla Spagna, il futuro di Diego Godin all’Inter è tutt’altro che scontato. Il difensore uruguayano, arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid in estate, non sta giocando con continuità con Antonio Conte e potrebbe meditare di cambiare aria

IPOTESI – Diego Godin all’Inter non è ancora riuscito a incidere come in molti forse si aspettavano. Arrivato da leader dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, il difensore uruguayano sta faticando a diventare un perno della formazione di Antonio Conte. Al punto che il suo futuro in nerazzurro è tutt’altro che scontato. Il 34enne è infatti stato superato da Alessandro Bastoni nelle gerarchie del tecnico salentino per la sua difesa a 3 e ha giocato solamente 16 partite, di cui solo 8 per 90′. Occhio dunque alla possibilità che Godin decida di cambiare aria in estate.

