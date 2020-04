Godin-Inter, addio? Ripresa occasione per il rilancio dopo il “flop” – GdS

Diego Godin ha trovato alcune difficoltà nella sua prima stagione all’Inter. Si è parlato già a gennaio di un suo addio con le voci di un trasferimento a giugno che aumentano. Ecco le ultime secondo la “Gazzetta dello Sport”

RIFLESSIONE – “Non c’è dubbio su chi sia il primo a sentire una profonda delusione per quello che poteva essere e non è stato: lui stesso. Perché Diego Godin ha sempre considerato il pallone una responsabilità. Adesso, in queste settimane di riposo forzato, nella tristezza del momento, avrà avuto modo di pensare a ripensare alla sua prima stagione nerazzurro. Considerato, a ragione, uno dei grandi colpi dell’Inter, aveva la responsabilità di regalare il salto di qualità alla difesa di Antonio Conte. Non ci è riuscito. E per fortuna Conte ha ri-scoperto una delle grandi rivelazioni stagionali, Bastoni, che ha coperto stupendamente il suo posto. E così il flop Godin si è sentito meno”.

PROBLEMI – “È balzata presto all’occhio la sua difficoltà ada adattarsi alla difesa tre, modulo su cui Conte non transigerebbe nemmeno per Djalma Santos. E così, pian piano, Godin si è intristito in panchina, mentre Bastoni esplodeva. In campionato ha giocato 16 partite, di cui soltanto 12 da titolare”.

ADDIO? – “Il feeling con Conte è basso, vero. Molti lo danno in partenza, ma ha un contratto di 3 anni e prende 6,5 milioni di euro netti a stagione. Non sarà facile piazzarlo, volendo. Ma sarebbe forse un peccato. Il Faraone, come lo chiamano in Uruguay, si è tirato fuori da acque ben più infide. Come quella del lago dove cadde da piccolo con un maglione pesante perché era inverno, e ne venne fuori da solo nonostante non sapesse nuotare. La ripresa del campionato, dove servirà più turn over, può essere l’occasione giusta per il rilancio. Perché lui, dalle responsabilità, non si tira mai indietro”.

Fonte: Gazzetta.it