Godin in uscita: bozza d’accordo Cagliari-Inter. Affare non chiuso – Sky

Godin potrebbe presto lasciare l’Inter con direzione Cagliari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà (qui i dettagli) ci sarebbe già l’accordo totale per l’arrivo del calciatore in Sardegna. In realtà, secondo SkySport24, mancherebbe ancora l’intesa tra i sardi e il difensore

AFFARE NON CHIUSO – Diego Godin al Cagliari è la clamorosa trattativa delle ultime ore. Nella sede dell’Inter, i due club ne hanno parlato nella giornata di ieri, come fatto anche per Radja Nainggolan. Ci sarebbe una bozza d’accordo tra i sardi e i nerazzurri, mentre mancherebbe ancora l’accordo con il calciatore. Da verificare dunque la volontà di Godin: staremo a vedere se arriveranno importanti aperture nelle prossime ore.