Godin in partenza da Milano. Poi visite e...

Godin in partenza da Milano. Poi visite e firma con il Cagliari: le ultime

Condividi questo articolo

Godin Barella Siviglia-Inter

Diego Godin, sta per lasciare l’Inter. Il calciatore uruguayano, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, ha lasciato Milano. Il calciatore, infatti, è diretto in Sardegna per iniziare la sua nuova avventura con il Cagliari

IN PARTENZA – Diego Godin e l’Inter stanno per separarsi. Il passaggio dell’ex Atletico Madrid al Cagliari è ormai cosa fatta. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, infatti, il calciatore uruguayano è partito pochi minuti fa dall’aeroporto di Linate. Il calciatore, nel pomeriggio, effettuerà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla squadra rossoblù.